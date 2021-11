"Bauer sucht Frau"-Björn: Jetzt packt er mit der ganzen Wahrheit aus!

Dass der sympathische Blonde aus dem Westerwald kein Dating-Format braucht, um bei den Ladys zu landen, darüber sind sich die Fans einig. Trotzdem sucht Björn gerade bei "Bauer sucht Frau" (montags und dienstags, 20.15 Uhr, RTL) vor laufenden Kameras nach der Hofdame fürs Leben. "Ich wollte einfach mal über den Tellerrand hinausschauen und gucken, was es sonst noch so gibt", erklärt Björn gegenüber "Closer". "Hier auf dem Dorf kennt jeder jeden, das ist so gar nicht mein Ding." Okay, aber warum ist er dann nicht direkt zum "Bachelor" gegangen oder lässt sich auf einer Südseeinsel verkuppeln? "Für mich kam definitiv kein anderes Dating-Format infrage, weil ich nun mal von Beruf Landwirt bin" erklärt er. Außerdem wollte er mal mit ein paar verbreiteten Vorurteilen gegen seinen Berufsstand aufräumen, stellt er lachend klar, und zeigen, "dass wir nicht alle 250 Kilo wiegen, immer schmutzige Hände haben, uns nicht richtig artikulieren können und noch Jungfrau sind".

