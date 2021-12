"Bauer sucht Frau"-Björn: Mieser Korb! Bittere Wahrheit gelüftet!

So viel Angebot hatte noch keiner vor ihm! Bauer Björn bekam in dieser Staffel "Bauer sucht Frau" am meisten Zuschriften und konnte sich vor Verehrerinnen kaum retten. Dennoch hat es mit der Liebe nicht geklappt und er verteilte fleißig Körbe an beide seiner eingeladenen Hofdamen Dani und Kathrin. Eine herbe Enttäuschung für die beiden Mädels. Wollte Bauer Björn gar nicht wahre Liebe finden? Stimmen wurden laut, dass er nur für mehr Bekanntheit mitgemacht hatte, um seine Musik-Karriere durch die Showteilnahme zu pushen. Beim großen Wiedersehen streut er erneut Salz in die Wunde, denn: Er konnte sich außerhalb der Show nun doch verlieben. Von wegen nur Freundschaft!