Bauer sucht Frau: So schön ist die Location vom Scheunenfest 2021

Nachdem das Scheunenfest im letzten Jahr auf Grund der Corona-Pandemie ins Wasser fiel, wird 2021 endlich wieder gefeiert und geflirtet was das Zeug hält. Doch wo finden die Feierlichkeiten zum Auftakt von "Bauer sucht Frau" eigentlich statt? Das Rittergut Remeringhausen im niedersächsischen Stadthagen ist seit 17 Jahren der Austragungsort für das berühmte Scheunenfest. So auch in diesem Jahr! Der historische Gutshof liegt mitten im idyllischen Schaumburger Land und ist seit mehr als 500 Jahren im Familienbesitz. An so einem romantischen Ort, können die Funken nur so sprühen...