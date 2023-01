"Bauer sucht Frau": Horror-Unfall bei Bauer Jörg und seiner Patricia

Auf Instagram postet Patricia ein Bild ihres eingegipsten Unterarms und schreibt dazu: "Als "Stadtmädchen" erkennt man nicht die Gefahren auf dem Land. Unterarm durch ca. 50 kg Eisenzaun gebrochen." In den Kommentaren häufen sich Genesungswünsche an die Neu-Bäuerin. Oh je, hoffentlich kommt sie schnell wieder auf die Beine!