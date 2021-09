"Bauer sucht Frau"-Inka Bause: Liebessensation mit einem Bauern

Wie Inka gegenüber "Prominent" offenbart, wäre es für sie definitiv keine Überraschung, wenn irgendwann zwischen ihr und einem Bauern ebenfalls die Funken fliegen. Sie erklärt auf die Frage, ob sie schonmal in einen Bauern verliebt war: "Nee, komischerweise noch nicht. Ich rechne aber jeden Tag damit." Wow! Ehrliche Worte, die zeigen: Inka ist für alles offen! Und welche Attribute sollte ihr Traummann mitbringen? "Also, ich meine, Körperpflege sollte schon stattfinden. Nein, es geht alles und nichts. Es gibt Dinge, die stören mich überhaupt nicht, wo andere sagen 'igittigitt'. Und andere Dinge stören mich total, da sagen andere: 'Hä? Das kann doch nicht dein Ernst sein!'", fügt Inka abschließend hinzu. Ob die Moderatorin wohl in der nächsten Zeit den Mann fürs Leben finden wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...