"Promi Big Brother"-Uwe Abel: Erschütternd, was jetzt ans Licht kommt!

Wie Iris Abel nun offenbart, muss Ehemann Uwe auf ein paar harte Schicksalsschläge in seinem Leben zurückblicken. Aus diesem Grund reagiert der Bauer auch auf einige Situationen besonderes sensibel. Iris berichtet gegenüber "Promiflash" über Uwes Vergangenheit: "Natürlich ist er auch durch seine erlebten Schicksalsschläge geprägt. Seine Mama und seine Oma sind innerhalb von zwei Tagen verstorben, und ein halbes Jahr zuvor ist sein Vater auf der Weide in seinen Armen gestorben. Das hat er bis heute nicht überwunden, das ist sein wunder Punkt." Traurige Worte, die ein ganz neues Licht auf das Leben von Bauer Uwe werfen. Unterkriegen ließ sich der 51-Jährige von seinen dunklen Zeiten jedoch nicht. Ganz im Gegenteil sogar. Iris fügt abschließend hinzu: "Uwe ist Uwe. Er spielt keine Rolle. Er redet nicht viel rum und packt einfach mit an. Er lügt und lästert nicht und er ist ein Ehrenmann, auf dessen Wort man sich verlassen kann." Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass sich der symphytische Bauer diese Art auch zukünftig weiterhin beibehält!