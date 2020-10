Inka Bause: Sie lüftet das Geheimnis um den Mann an ihrer Seite

Der Verlust ihres Ehemannes und Vaters haben Inka Bause und ihre Tochter Anneli umso näher zusammengeschweißt. Während der Corona-Zeiten zog die 24-Jährige, die eigentlich in England studiert, sogar zu ihrer Mutter nach Berlin. Gegenüber „Bild“ erzählt Inka Bause: „Sie musste ihren Meister als Fotografin abbrechen. Meine Mutter wohnt eine Straße weiter, mein Stiefsohn um die Ecke. Da kann ich immer hin. Familie ist in solchen Zeiten total wertvoll.“ Doch umso schwieriger die Zeiten werden, umso mehr vermisst die langjährige Single-Frau auch einen zuverlässigen und liebevollen Mann an ihrer Seite: „Ich habe Sehnsucht nach dem richtigen Partner an meiner Seite“, verriet sie nun offen und ehrlich „Bild“.