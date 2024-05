"Bauer sucht Frau International": "Höchst manipulative Show" - Das Drama spitzt sich zu!

Kakao-Bauer Andreas erhebt schwere Vorwürfe gegen RTL. Denn laut dem Ex-Teilnehmer von "Bauer sucht Frau International" wurden er und die liebessuchende Kandidatin Petra immer wieder dazu gedrängt, sich näherzukommen. Gegenüber "t-online.de" erzählt Andreas: "Abends wurde Petra von der Redakteurin gefragt, ob sie sich vorstellen kann, mit mir in einem Zimmer zu schlafen. Und dann waren wir am nächsten Morgen in diesem Hotel in Utopia und da reicht mir die Redakteurin den Schlüssel und sagt: 'Hier ist das Zimmer für dich und Petra.' Ein Zimmer."

Das war jedoch nicht der einzige Vorfall. Kakao-Bauer Andreas meint: "Es ist nur ein Beispiel von ganz vielen, wie die Redakteure versucht haben, ein Format draus zu machen."

Inzwischen sieht der 63-Jährige das Format ziemlich kritisch: "Ich finde, es ist eine höchst manipulative Show mit Menschen, die super liebenswürdige Personen sind. Aber am Ende des Tages war für mich jetzt noch mal klar, was erlebt man eigentlich, wenn man sich auf so einen Sender wie RTL einlässt? Letztendlich gibt man seine Seele weg."

Und trotzdem wollte er an "Bauer sucht Frau International" teilnehmen. Den Grund verrät er auch ganz offen: "Ich habe mich da nicht beworben, sondern bin gecastet worden. Die haben mich überhaupt nur gewinnen können mit dem Thema, dass sie auch diese Projekte hier zeigen und das, was wir tun."