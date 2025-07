"Bauer sucht Frau International": Pikante Enthüllung! Bauer berichtet von nächtlichem Besuch

Was passierte, als die Kameras bereits aus waren, erzählt Björn mit sichtlicher Überraschung. "Abends sind ja noch ein paar Sachen vorgefallen", berichtet er in Folge 7, die RTL an diesem Montagabend zeigt. Nachdem er beide Frauen in ihre Bungalows verabschiedet hatte, tauchte Sarah plötzlich erneut auf – am späten Abend.