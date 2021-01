"Bauer sucht Frau"-Jörn & Oliwia: Sie haben geheiratet!

Wie das Traumpaar nun gegenüber "RTL" berichtet, haben sie bereits im April 2020 in Namibia ihre Liebe besiegelt. So berichtet Oliwia: "Das lief alles ganz anders, als wir uns das vorgestellt haben. Also das war wirklich eine ganz, ganz, ganz kleine Hochzeit, aber Hauptsache, man liebt sich, man versteht sich und man will zusammenbleiben." Doch damit nicht genug! Auch zum Thema Baby haben die beiden eine ganz genaue Vorstellung: "Er wollte drei, ich wollte eins. Also haben wir uns in der Mitte getroffen." Auf der Farm haben die beiden zwei Kinderzimmer eingerichtet.