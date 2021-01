Inka Bause: Überraschendes "Bauer sucht Frau"-Aus nach der 16. Staffel!

Und die haben bereits sehr konkrete Formen angenommen: "Ich würde gerne mal hinterm Tresen stehen, in meinem eigenen kleinen Laden!", erzählt Inka, laut "Closer". "Kein Restaurant, ich will meinen eigenen Delikatessenladen haben." Die Moderatorin, die seit 16 Staffeln erfolgreich liebeshungrige Landwirte unter die Haube bringt, hat sogar erste Schritte in diese Richtung unternommen: "Ich gucke mich schon nach Immobilien um."