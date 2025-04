"Bauer sucht Frau": Nach bitterer Abfuhr – jetzt hat er eine neue Liebe!

Dass bei dem sympathischen Bauern das Liebesglück ausgeblieben war, animierte nach der Ausstrahlung auch ein paar Damen, sich per Brief bei dem 39-Jährigen zu melden. "Nach der Hofwoche habe ich schon ein paar Zuschriften gekriegt", berichtet Manfred in dem RTL-Special. Unter anderem bekam er Post von Gärtnerin Rebekka (41). "Da hab ich mir gedacht, schreibste mal ein paar aufmunternde Worte", verrät sie in der Sendung. Auf eine Antwort musste sie nicht lange warten und nur wenig später kam es zum ersten Treffen der beiden.

Dieses verlief offenbar so gut, dass Rebekka und Manfred mittlerweile ein Paar sind – offiziell bereits seit Weihnachten 2024. Bislang führen sie eine Fernbeziehung. Die Gärtnerin wohnt rund 165 Kilometer von Manfred entfernt.

"Ich bin sehr froh, dass die Rebekka den Mut gehabt hat, mich anzuschreiben. Da gehört schon was dazu. Und ich habe die Lorbeeren geerntet, dass ich die Frau meiner Träume jetzt doch gefunden habe", freut sich der Landwirt.

Wie es für die beiden in Zukunft weitergeht und ob sie planen, zusammenzuziehen, bleibt noch offen.