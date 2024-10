"Bauer sucht Frau": Nach Notarzteinsatz – Bauer trifft harte Entscheidung

Bei "Bauer sucht Frau" sprühen auch 2024 wieder die Funken. Inka Bause (55) lud in der Auftaktfolge, die am 30. September bei RTL zu sehen war, zum Scheunenfest. Doch das Event wurde von einem unschönen Ereignis überschattet. Kandidat Heiner (70), der älteste Bauer der Staffel, musste noch vor dem Fest abbrechen. Ihm ging es nicht gut und er musste in die Klinik. Ob er noch zum Scheunenfest zurückkommen und seine drei Auserwählten kennenlernen konnte? Das sollte sich erst in der zweiten Folge, die am 7. Oktober im TV läuft, aber schon jetzt bei RTL+ zum Streamen bereitsteht, zeigen.