„Bauer sucht Frau“: Nach Trennung im TV – Bauer heiratet seine große Liebe
Bei „Bauer sucht Frau“ fand er sein Glück zunächst nicht – doch das Leben hatte andere Pläne. Eine unvergessliche Hochzeit brachte einem Fanliebling sein langersehntes Happy End.
Manchmal lässt sich das große Glück einfach ein wenig Zeit.
© RTL
Er war einer der Kandidaten, die sich in der RTL-Kuppelshow „Bauer sucht Frau International“ besonders in die Herzen der Zuschauer spielten: Herbert Köneke. Der 59-jährige Wahl-Ungar ist ein echtes Original, bekannt für seine lebenslustige Art und seine Westernstadt „Nemesvita“. Nun hat er endgültig sein Glück gefunden – und Annett geheiratet.
Vom TV-Aus zum Liebes-Glück
2021 nahm Herbert am internationalen Format von „Bauer sucht Frau“ teil. Dort lernte er Hofdame Petra kennen. Die beiden wirkten wie das perfekte Paar: Petra packte nach den Dreharbeiten ihre Koffer und zog zu Herbert nach Ungarn.
Doch das Beziehungs-Experiment hielt nicht. „Wir müssen Euch leider bekannt geben, dass unsere Beziehung nicht standgehalten hat und wir uns deshalb getrennt haben“, erklärten die beiden damals gemeinsam auf Instagram.
Für Herbert folgte ein Neuanfang – und der brachte ihn zu Annett. Mit ihr fand er nicht nur eine Partnerin fürs Leben, sondern auch jemanden, mit dem er die Liebe so lebt, wie er es sich immer erträumt hat. Ganz traditionell stellte er sich bei Annetts Eltern vor und bat um ihre Hand. Das Ja-Wort der Eltern war nur der erste Schritt in Richtung Traumhochzeit.
Wild-West-Feeling bei der Trauung
Das große Fest fand – wie könnte es anders sein – in Herberts Westernstadt statt. Alles stand im Zeichen des Wilden Westens: Die Gäste erschienen mit Cowboy-Hüten, die Dekoration erinnerte an ein Filmset, und Herbert selbst ritt auf einem Schimmel ein, um seiner Annett das Ja-Wort zu geben.
Die Feier glich einem großen Wiedersehen der „Bauer sucht Frau“-Familie. Mit dabei waren unter anderem Bio-Bauer Gottfried aus dem Schwarzwald (2014) und Bauer Michael (2021). Gemeinsam feierten sie bis spät in die Nacht hinein. Schon der Junggesellenabschied hatte es in sich: Annetts Schwester überraschte das Paar mit einer wilden Party, die Herbert stolz auf Instagram teilte.
Endlich angekommen
Für Herbert ist es die Erfüllung eines lange gehegten Wunsches. „Ich habe meine Traumfrau gefunden. Und wir gehen nun unseren Weg gemeinsam als Ehepaar“, verriet er im Interview mit der „Neuen Woche“.
Nach Rückschlägen und einem gescheiterten Versuch, die große Liebe im Fernsehen zu finden, hat Herbert nun bewiesen: Manchmal schreibt das Leben die schönsten Geschichten. Und in seinem Fall endet diese Geschichte nicht im TV-Studio, sondern mitten in Ungarn – bei einer Hochzeit, die er und seine Gäste nie vergessen werden.