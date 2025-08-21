Familienplanung läuft!

Baby Nummer 2? "Bauer sucht Frau"-Paar gibt ehrliches Update

Baby Nummer 2 in Planung? Das "Bauer sucht Frau"-Paar André und Julia spricht Klartext zur Familienplanung!

Julia und André von Bauer sucht Frau sitzen im Gras und unterhalten sich. Ein Kaninchen sitzt neben ihnen. - Foto: RTL

Julia und André lernten sich bei "Bauer sucht Frau" 2023 kennen.

VonJanna Eiserbeck
Die Liebesgeschichte von Bauer André und Julia ist beeindruckend: Erst 2023 lernten sich die beiden in der beliebten TV-Show "Bauer sucht Frau" kennen. Was folgte, war ein echtes Liebes- und Lebensspeed-Dating. Der Funke sprang sofort über, und binnen kürzester Zeit zogen die Turteltauben zusammen, verlobten sich und feierten bald darauf ihre Hochzeit. Nicht zuletzt machte die Geburt ihrer kleinen Tochter das Familienglück perfekt.

Familienplanung nach Maß – oder Bauchgefühl?

Am 20. August 2024 erblickte ihr erstes gemeinsames Kind das Licht der Welt und feierte jüngst ihren ersten Geburtstag. Doch bereits jetzt fragen sich viele Fans: Plant das "Bauer sucht Frau"-Paar schon Baby Nummer 2?

Klartext auf Instagram: "Irgendwann ja"

In einer aktuellen Q&A-Runde auf Instagram brachte Julia Licht ins Dunkel. Offenherzig beantwortete sie dort die Fragen ihrer Community zu Themen wie Liebe auf den ersten Blick und einer möglichen Erweiterung der Familie. "Wir waren wirklich sofort verliebt von Sekunde 1", schwärmt Julia in Bezug auf ihre Hofwoche mit André in der Sendung.

Ein neugieriger Follower wollte wissen, wann denn Baby Nummer 2 komme. Für Julia keine ganz leicht zu beantwortende Frage. "Die Frage ist etwas 'ungünstig' gestellt", betont sie. Schließlich sei der Wunsch nach Familienzuwachs keine planbare Bestellung mit Sendungsnummer – eben kein Prozess mit Garantie.

Dass weiterer Nachwuchs grundsätzlich geplant ist, gibt Julia aber offen zu: "Irgendwann ja." Wann es allerdings so weit sein wird, bleibt weiterhin offen. Beide genießen derzeit die Zeit zu dritt als kleine Familie auf ihrem Hof im nordrhein-westfälischen Kevelaer.

Glück zu dritt vor ländlicher Kulisse

Die ehrlichen Aussagen von Julia zeigen: Druck von außen lassen sich die beiden nicht machen. Sie setzen auf Geduld und Vertrauen – und genießen gemeinsam das Familienglück, das sie aktuell zu dritt erleben. Schon jetzt dürfen sich Fans aber auf die nächste spannende Nachricht aus Kevelaer freuen – denn klar ist: Das Thema Baby Nummer 2 ist in der Lebensplanung von André und Julia keineswegs vom Tisch.

