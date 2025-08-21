Baby Nummer 2? "Bauer sucht Frau"-Paar gibt ehrliches Update

Die ehrlichen Aussagen von Julia zeigen: Druck von außen lassen sich die beiden nicht machen. Sie setzen auf Geduld und Vertrauen – und genießen gemeinsam das Familienglück, das sie aktuell zu dritt erleben. Schon jetzt dürfen sich Fans aber auf die nächste spannende Nachricht aus Kevelaer freuen – denn klar ist: Das Thema Baby Nummer 2 ist in der Lebensplanung von André und Julia keineswegs vom Tisch.