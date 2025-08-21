Nach schweren Unfall: So geht es "Bauer sucht Frau"-Kandidat Michael jetzt

In seiner Instagram-Story hat Michael noch einmal ein Update zu seinem Gesundheitszustand gegeben. "Zuhause ist doch am schönsten! Danke für all die lieben Genesungswünsche auf jegliche Art & Weise. Alles ist da am Körper, wo es hingehört und darum bin ich unfassbar dankbar! Die Beine werden auch wieder zu mir finden, obwohl ich gerade noch denke, die gehören nicht zu mir, sowie die andere Blessuren werden auch vergehen, also was will ich mehr!", schreibt er zu einer Aufnahme mit seinen Katzen. Da hatte der Bauer wirklich noch einmal Glück im Unglück!