Nach schweren Unfall: So geht es "Bauer sucht Frau"-Kandidat Michael jetzt
Schock im "Bauer sucht Frau"-Kosmos: Kandidat Michael Kaufmann wurde in einen schweren Autounfall verwickelt. Jetzt gibt er ein Update.
Bauer Michael Kaufmann hatte Glück im Unglück.
© RTL/Stefan Gregorowius
Während die einen "Bauer sucht Frau"-Stars überraschend ihre Trennung verkünden und die anderen gerade erst wieder zusammengefunden haben, schockt Kandidat Michael Kaufmann mit einem alarmierenden Post bei Instagram. Der Landwirt hatte einen schweren Autounfall!
"Bauer sucht Frau"-Kandidat Michael Kaufmann hatte einen Autounfall
"Um ehrlich zu sein, lieg ich hier und weiß gar nicht, die richtigen Worte zu finden ...", beginnt er sein Statement. Dazu hat er mehrere Fotos veröffentlicht, die seinen kaputten Transporter, aber auch einen Krankenwagen und sogar einen Helikopter zeigen.
Scheinbar hatte der Bauer richtig Glück. Sein Dank geht an seine Schutzengel und alle Rettungskräfte vor Ort sowie "den Ärzten im Krankenhaus, meiner ganzen Familie, mit meinen Freunden & einem ganz besonderen Arbeitskollegen, die noch nicht mal mit Gold aufzuwiegen sind".
Doch was ist überhaupt passiert? Michael erklärt den schockierenden Moment des Unfalls: "Du steckst in deinem Auto fest, nach einem unausweichbaren Moment, in dem ein Autofahrer, der durch einen medizinischen Notfall, Verdacht auf Schlaganfall, auf dich zurast", so der TV-Star. Ob der andere Fahrer den Vorfall gut übersteht, darüber hat der Landwirt bisher keine Info.
Landwirt kommt mit Prellungen davon
Besonders dramatisch: Sein eigener Papa war beim Rettungseinsatz dabei. "Sofort ging alles seinen Weg: dein nächster Schritt, das Handy zu greifen, deinen Vater anzurufen, weil der immer erreichbar ist, der dir dann sagte: 'Ich kann nicht, ich habe einen Feuerwehreinsatz mit eingeklemmter Person'", erinnert sich Michael. Diese Person, so habe sich herausgestellt, sei er gewesen.
Der "Bauer sucht Frau"-Star, der 2022 als erster bixsexueller Kandidat teilnahm, hatte aber Glück im Unglück: "Ich bin einfach nur dankbar, bis auf Schmerzen durch Prellungen & Schürfwunden, so gesund zu sein", betont er.
So geht es Michael jetzt
In seiner Instagram-Story hat Michael noch einmal ein Update zu seinem Gesundheitszustand gegeben. "Zuhause ist doch am schönsten! Danke für all die lieben Genesungswünsche auf jegliche Art & Weise. Alles ist da am Körper, wo es hingehört und darum bin ich unfassbar dankbar! Die Beine werden auch wieder zu mir finden, obwohl ich gerade noch denke, die gehören nicht zu mir, sowie die andere Blessuren werden auch vergehen, also was will ich mehr!", schreibt er zu einer Aufnahme mit seinen Katzen. Da hatte der Bauer wirklich noch einmal Glück im Unglück!