"Bauer sucht Frau"-Patrick & Antonia: Bittere Trennung!

Auch wenn Patrick und Antonia überglücklich miteinander sind, macht ihnen ihre Fernbeziehung scheinbar immer wieder zu schaffen. Während Patrick nämlich am Bodensee lebt, ist Antonia in Hannover zu Hause. Eigentlich wären somit die Weihnachtstage die perfekte Zeit gewesen, um ein bisschen gemeinsame Zeit zu verbringen! Doch Patrick hat ganz andere Pläne! So offenbart Antonia nun in ihrer "Instagram"-Story: "Eigentlich hatte ich mich gefreut, mal mit Patrick Weihnachten oder Silvester zu verbringen. Allerdings feiert er das lieber alleine mit seiner Familie und Silvester auch lieber mit irgendwelchen Freunden... traurig aber wahr." Doch Antonia probiert es gelassen zu sehen und ergänzt: "Keine Sorge, es ist alles gut bei uns, bloß gerade auch mal ein Thema über das wir diskutieren. Bei uns ist auch nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen... wie in jeder anderen Beziehung auch." Eine kleine Spitze gegen Patrick kann sie sich dennoch nicht verkneifen! So fügt sie abschließend hinzu: "Finds bloß fragwürdig, warum man seinen Partner an solchen Tagen im Jahr nicht sehen möchte, wir sind ja schließlich auch nicht erst seit gestern zusammen, aber gut."