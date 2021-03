"Bauer sucht Frau"-Schäfer Heinrich: Er steht vor dem finanziellen Ruin

Auch an dem "Bauer sucht Frau"-Star gingen die letzten Monate nicht spurlos vorüber. So berichtete Heinrich erst im letzten Jahr, wie sehr er um seine Existenz, auf Grund der aktuellen Situation, kämpfen muss. Doch wie es scheint, ist nach wie vor keine Besserung in Sicht. Gegenüber "OK!" erklärt Heinrich: "Die finanzielle Lage ist nicht ganz so rosig, ich habe nachher auch noch einen Termin bei der Bank. Andere Landwirte werden ja bezuschusst, ich leider nicht." Was für erschütternde Nachrichten! Doch damit nicht genug...