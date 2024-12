Patrick Romer: Haus, Hochzeit, Kinder – das plant er mit Freundin Annelie Henze

Seit seiner Teilnahme an Inka Bauses (56) RTL-Show "Bauer sucht Frau" ist Patrick Romer (29) ein gerngesehener Gast in Reality-TV-Shows – und auch in Sachen Liebe hat ihm die Sendung geholfen. Er lernte durch Inka Bause Antonia Hemmer (24) kennen und lieben. Doch kurz nach ihrem Sieg im "Sommerhaus der Stars" 2022 war zwischen den beiden alles aus. Mittlerweile ist Patrick wieder neu verliebt – in Annelie Henze (27). Seit etwas mehr als einem Jahr sind die beiden nun ein Paar und sind bereit für die nächsten Schritte.