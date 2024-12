"Bauer sucht Frau": RTL muss Wiedersehen verschieben

Dabei ist gerade in diesem Jahr scheinbar sehr viel Zündstoff in der Wiedersehens-Folge, denn nur ein einziges Paar scheint sich wirklich gefunden zu haben. In der Vorschau am Ende der gestrigen Sendung gab es bereits einen kleinen Einblick. Während Paul nach seiner Trennung von Sarah offenbar eine neue Frau an seiner Seite hat, scheint es bei Jasmin und Marcel plötzlich zu Tränen zu kommen. Was genau passiert, bleibt vorerst ein Geheimnis.