Bauer sucht Frau: Spuck-Attacke! Kandidat muss einstecken

Für Weihnachtsbaumerzeugerin Saskia ist bei "Bauer sucht Frau" die Hofwoche gerade erst gestartet. Sie durfte in Folge 6 bei ihrem ganz eignen "kleinen Scheunenfest" zwei Männer kennenlernen. Sie entschied zunächst, beide auf dem Hof zu behalten, doch schon am nächsten Morgen zog Kandidat Raik die Reißleine. Das sei nicht sein Ding, er habe kein gutes Gefühl, verkündete er und machte sich wieder aus dem Staub. Gut für Martin, der Saskia nun ganz für sich hat. Nur, ob mit diesem Ausgang alle so zufrieden sind? In der neuesten Episode der RTL-Kuppelshow muss der Brandenburger ganz schön einstecken…

Achtung, Spoiler auf Folge 8 von "Bauer sucht Frau", die RTL am 18. November zeigt, die aber schon jetzt bei RTL+ abrufbar ist.

Landwirtin Saskia beschäftigt sich auf ihrem Hof nicht nur mit Weihnachtsbäumen, sondern auch mit Alpakas. Diese soll nun auch Martin direkt kennenlernen und zeigen, wie er mit den Tieren umgeht. Die flauschigen Vierbeiner machen es dem 30-Jährigen allerdings alles andere als leicht.