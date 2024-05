"Bauer sucht Frau international": Dramatische Liebes-Pleite! Ex-Kandidat Heiko bitter enttäuscht

Natürlich hat er nach dem Drama auch andere Männer kennengelernt, doch auch diese Dates nahmen kein gutes Ende. Letztendlich musste Heiko in einem Fall in Deutschland sogar Anzeige wegen Stalkings stellen. "Der hat mich gar nicht mehr in Frieden gelassen", sagt er. "Sehr skurril eigentlich, was ich für Männer kennengelernt haben", resümiert er, alle hätten einfach "irgendein komisches Interesse" gehabt.

Am Ende hat ihn das Liebes-Drama im vergangenen Sommer sogar richtig krank gemacht. "Das hat mich so mitgenommen, mir ist es drei Monate ganz, ganz schlecht gegangen. Mein Körper ist komplett auf null gefahren, ich war im Krankenhaus, konnte nicht mehr laufen und essen", berichtet er InTouch Online. Es war wie eine Art Burn-Out. Die negativen Erfahrungen hätten ihm, "den Glaube an die Menschheit" genommen. Mittlerweile ist er wieder fit, nur seine Stimme leide noch ein wenig.

Trotz der schlechten Erfahrungen mit den Männern in der Vergangenheit ist Heiko weiterhin offen für die Liebe. Wäre vielleicht sogar eine erneute Teilnahme an der RTL-Kuppelshow denkbar? "Ich würde gerne wieder mitmachen. Ich finde die Sendung schön", stellt er klar. Doch bislang ist in dieser Hinsicht nichts in Planung. Er ist jedoch überzeugt: "Ich sehe da meine Chance, irgendwie schaffe ich es sonst hier auf der Insel nicht."