"Bauer sucht Frau"-Star: Schwerer Unfall!

Scheinbar hatte der Bauer richtig Glück. Sein Dank geht an seine Schutzengel und alle Rettungskräfte vor Ort sowie "den Ärzten im Krankenhaus, meiner ganzen Familie, mit meinen Freunden & einem ganz besonderen Arbeitskollegen, die noch nicht mal mit Gold aufzuwiegen sind."



Doch was ist überhaupt passiert? Michael erklärt den schockierenden Moment des Unfalls: "Du steckst in deinem Auto fest, nach einem unausweichbaren Moment, in dem ein Autofahrer, der durch einen medizinischen Notfall, Verdacht auf Schlaganfall, auf dich zurast“, so der TV-Star. Ob der andere Fahrer den Vorfall gut übersteht, darüber hat der Landwirt bisher keine Info.