Bea Fiedler: Erschütterndes Familiendrama! Jetzt kommt alles ans Licht!

Wie Bea nun berichtet, ist sie stolze Mutter und Oma. Doch das Traurige dabei: Sie hat weder zu ihrem Sohn noch zu ihrer Enkeltochter Kontakt. So erklärt sie gegenüber "RTL": "Ich denke, es geht ihm gut. Ich bin jetzt auch Oma seit fast einem Jahr. Der hat letzten Dezember eine Tochter bekommen, Lina heißt die. Ich habe die nur, ich kenne sie nur vom Foto. Ich habe die noch nie gesehen. Und meinen Sohn habe ich auch seit seinem 14. Lebensjahr nicht mehr gesehen. Der will mich nicht. Und das ist ernst, sehr ernst." Oh je! Doch wie Bea weiter erläutert, bereut sie in ihrem Leben trotzdem nichts...