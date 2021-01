Bea Fiedler: Alkohol-Eskalation in der "Dschungelshow"!

Bea Fiedler nackt

So scharf war sie früher in „Eis am Stiel“

Mit ihren nackten Kurven avancierte Bea Fiedler in den 80er Jahren zum umschwärmten Erotikstar. In „Eis am Stiel“ brachte die junge Blondine das Blut der Männer in Wallungen. Statt feuchter Träume sorgt die 63-Jährige heute eher für Albträume. Früher erotisches Playmate, heute mittellose Sozialempfängerin...