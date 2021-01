Dschungelcamp Gage: So viel verdienen die Promis in der Show

Demnach schneidet das Ex-Erotiksternchen aus "Eis am Stiel" bei der Gage richtig gut ab. Mit 60.000 Euro in der Tasche könnte sich Bea Fiedler auch endlich ihr langersehntes Flugticket nach Ibiza leisten, um ihren ehemaligen "Freunden" einen Besuch abzustatten. Einzig Dschungelshow-Kollege Frank Fussbroich läuft der Sexbombe bei der Gage den Rang ab. Kein Wunder, immerhin gilt Frank als Trash-TV-Star der ersten Stunde. Gemeinsam mit seinen Eltern Annemarie und Fred Fussbroich lud er die Zuschauer schon in den 80er Jahren in sein Kinderzimmer ein. Mit etwa Abstand folgt den beiden Gehalts-Spitzenreitern auf Platz drei der Verdienstliste vermutlich Reality-TV-Liebling Mike Heiter, danach siehts dann doch eher mau aus.