Beatrice Egli: Betrugs-Skandal! Jetzt fliegt alles auf

"13 Kilo in nur 4 Wochen - ohne Diät oder Training" - Damit wirbt gerade eine Firma für ihre Diätpillen. Dazu hält freudestrahlend die Dose in die Kamera. Klingt zu schön, um wahr zu sein? Ist es auch!

Beatrice Egli: "Glaubt diesen Scheiß nicht!"

Beatrice ist kocht vor Wut. "Glaubt diesen Scheiß nicht! Es gibt keine Tabletten, von denen man abnehmen kann und ich mach schon mal gar keine Werbung dafür", stellt sie jetzt auf klar. Das Unternehmen hat einfach ein Bild von der Sängerin retuschiert. Als Beweis hat sie das Original-Bild, auf dem sie einen Award in der Hand hält, hochgeladen. "Ich war so geschockt. Das ist erstunken und erlogen. Da wollen Leute Geld machen aus der Not von anderen. Das ist wirklich schlimm", schimpft sie im Interview mit . "Jeder ist gut, wie er ist. Wir brauchen diese Pillen nicht."

Auch diese Promis sind Opfer

Doch nicht nur Beatrice ist betroffen. Auch und wurden bereits Opfer von dubiosen Händlern. "Dafür mache ich keine Werbung, noch benutze ich irgendwelche Mittel. Mein Name wird dafür schlichtweg missbraucht. (...) Bitte ignoriert diesen Quatsch und sagt das auch euren Freunden", appellierte Maite kürzlich an ihre Fans.

Warum die Betrüger bisher damit durchkommen sind? "Wir versuchen gemeinsam uns dagegen zu wehren, aber die sind nicht auffindbar", erklärt Beatrice. Lässt sich nur hoffen, dass die verantwortlichen Personen bald endlich geschnappt werden...

