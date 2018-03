Beatrice Egli: Bittere Enttäuschung! Ihre Fans wenden sich von ihr ab

Oh, Mann! Was hat sich Schlagersternchen Beatrice Egli (28) nur bei dieser Aussage gedacht? Die sonst so herzliche Schweizerin ist damit wirklich in ein Fettnäpfchen getreten - und sogar ihre Fans wenden sich jetzt von ihr ab!

Beatrice Egli: Familien-Drama!

Beatrice Egli: Shitstorm wegen einem Witz

Bei der Show „Heimlich! Die große Schlager-Überraschung“ war Beatrice eine der viele Überraschungsgäste. Und sie hat tasächlich überrascht - mit einer Aussage, die ihre Fangemeinde jetzt spaltet. Sie warf Florian Silbereisen (36) und seiner Helene Fischer (33) vor, ihre Liebe "öffentlich" auszuleben, sie hingegen sei ja "privat". Was sie im Spaß gesagt hat, hinterließ einen bitteren Beigschmack bei den Fischer-Fans und ihren eigenen. "Du bist doch sonst so herzlich", ist noch einer der netteren Kommentare...

Beatrice Egli: Verurteilt sie Florian Silbereisen?

" Liebe Beatrice - nein Florian und Helene führen keine öffentliche Beziehung. Du wirst nie irgendeine bescheuerte Story bei RTL Exclusiv in der Gala oder sonst wo von den beiden finden. Was du dir da erlaubt hast , war unter aller Sau und ich hoffe, dass du dich noch bei beiden entschuldigt hast", schreibt ein anderer. Worte, die Beatrice sicher treffen - denn so hat sie es bestimmt nicht gemeint. Viele berichten auch darüber, dass sie bei ihrem Auftritt viel zu stark geschminkt war, und der Lippenstift an ihren Zähnen nicht von Professionalität zeugt. Ohje, das hört Bea sicher nicht gerne! Bisher hat sie sich noch nicht dazu geäußert, als hoffe sie, dass sich dieser miese Shitstorm von ganz alleine legt...