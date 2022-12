Beatrice Egli: Das Drama wiederholt sich!

Nicht mehr lange und sie feiert ein großes Jubiläum: Denn in wenigen Monaten jährt sich ihr Sieg bei Deutschland sucht den Superstar zum zehnten Mal. 2013 begann Beatrice Egli ihre Karriere als Sängerin. Und ihr Erfolg hält bis heute an. Sie hat sogar eine eigene Fernsehshow, die ihren Namen trägt. Nach der erfolgreichen Ausstrahlung vor Kurzem stehen auch schon weitere Sendetermine fest: Beatrice wird am 8. und 29. April 2023 im MDR und SWR zu sehen sein.

Doch der Erfolg fordert auch seinen Tribut. Und das bekam die smarte Künstlerin vor einigen Jahren am eigenen Leib zu spüren. Sie war ständig unterwegs. Ein Auftritt jagte den nächsten. Heute hier, morgen dort. Nie länger als 24 Stunden in einer Stadt. Beatrice war so müde. "Wirklich, am Abend war ich teilweise total erschöpft", verrät sie frei heraus. "Ich war schon an einem Punkt angelangt in meinem Leben, das erste Mal, an dem ich gemerkt habe, so, jetzt geht es nicht mehr, ich kann nicht weitermachen."

Nicht nur der Kopf kam nicht mehr mit, auch ihr Körper streikte. Beatrice wurde ernsthaft krank. "Ich habe eine Grippe verschleppt, und das ist aufs Herz geschlagen", erzählte sie damals. "Dadurch wollte der Herzmuskel nicht mehr so, wie er sollte." Die Ärzte verordneten damals strikte Bettruhe. Keine Aufregung. Keine Auftritte. Denn eine Entzündung des Herzmuskels ist lebensgefährlich! Die Schweizerin zog die Notbremse, nahm eine Auszeit und reiste nach Australien, um dort gesund zu werden. Wie durch ein Wunder erholte sich ihr Herz wieder.