Was ist denn mit passiert? Eigentlich ist die Schlagersängerin für ihr niedliches und mädchenhaftes Aussehen bekannt. Doch jetzt der Schock! Ein jetzt aufgetauchtes Foto zeigt die Blondine nun vollkommen verändert. Durchlebt Beatrice gerade einen radikalen Imagewechsel und was werden ihre treuen Fans dazu sagen?

Beatrice Egli spricht über ihre Babypläne

Beatrice Egli: Dieses Foto zeigt ihren neuen Look

Obwohl Beatrice als Unschuld vom Lande die Herzen ihrer Anhänger im Sturm erobern konnte, zeigt sich die Blondine nun in einem total veränderten Look! Dazu postet sie ein Foto von sich bei " ", welches sie als sexy Vamp darstellt. Sie kommentiert den Schnappschuss mit den Worten: "Pssssst… etwas Außergewöhnliches passiert! Seid gespannt." Dass dieser neue Style von Beatrice nicht lange unbeachtet bleibt, ist kaum verwunderlich...

Beatrice Egli: Ihre Fans sind begeistert

Obwohl Beatrice auf dem Foto mit der "alten" Beatrice nicht viel gemein hat, scheint ihren Fans die Vamp-Beatrice zu gefallen. So kommentieren die den Schnappschuss mit Komplimenten wie: " So eine hübsche attraktive Frau und jetzt diese tolle Aufnahme!! Mach weiter so eine super schöne Musik und viel Erfolg bei Deiner Show." sowie "Wieder was Neues. Sehr schön. Meine Liebe Beatrice Egli." Mehr Fan-Liebe geht echt nicht. Mal sehen, wann Beatrice das Geheimnis um ihr Foto und ihr verändertes Aussehen lüften wird...