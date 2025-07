Beatrice Egli: Genug ist genug! "Was ich alles durchmachen durfte"

In einer Instagram-Story blickt Beatrice nun auf die vergangenen Jahre zurück – eine Zeit, die für sie zugleich Segen und Fluch war: "Ich wollte mich einfach mal so bei euch melden. Wenn alles aufkommt, dann merkt man, wie intensiv die Zeit war und was ich alles wieder erleben durfte und auch durchmachen durfte", beginnt Egli in dem rund 80-sekündigen Video.