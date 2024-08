Beatrice Egli & Florian Silbereisen: "Ist meiner Meinung nach alles nur Show" - Ein Insider packt aus

Sie schmiegen sich aneinander, schauen sich tief in die Augen und singen: "Du willst es doch auch mit mir. Es wirkt so vertraut mit mir. Dir geht es genau wie mir." Auf der Bühne tun Beatrice Egli (36) und Florian Silbereisen (42) so, als hätten sie große Gefühle füreinander. Alles Quatsch, sagt nun ein guter Freund und packt endlich aus.