Beatrice Egli: Jaa, ihr Mann kommt aus den Bergen!

Und welcher Ort würde sich da besser eignen als die Berge? Schließlich ist sie sehr naturverbunden und liebt ausgiebige Wanderungen. "Ich könnte mir vorstellen, dass ich in der Natur einem tollen Mann begegne. In der Stadt sind die Menschen oft nur am Handy, in der Natur sind alle offener und entspannter. Ich gehe ja oft wandern", schwärmt sie.

Wie sich Beatrice ihren Gipfelstürmer vorstellt? "Ich suche keinen Traumprinzen, denn ich glaube nicht an Märchen. Ich möchte einen Mann, der fest im Leben steht. Er darf aber auch seine Macken haben. Perfektion auf Dauer ist ja auch langweilig", verrät sie offen. "Ich gehe aber nicht verkrampft auf die Suche. Wenn es passieren soll, passiert es!"