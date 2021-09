Beatrice Egli: Jaa, jetzt redet sie über ihren Freund

Wie Beatrice nun berichtet, ist es ein Lebensziel von ihr, neben der Musik auch den richtigen Mann fürs Leben zu finden. So offenbart sie nun bei "Volle Kanne - Service täglich": "Zeit ist immer relativ, wie wir schon früh gelernt haben. Und, ich glaube, bei mir war sicher der Fokus jetzt auch wieder sehr auf Musik, sehr auf das, was ich halt auch liebe. Das ist eine große, große Liebe, die ich habe, und die steckt komplett in meinem neuen Album auch drin." Sie ergänzt: " Aber, ich glaube, wenn die Zeit da ist, werde ich auch Zeit haben für eine Partnerschaft. Also ich möchte mir als Frau die Zeit nehmen dafür." Wow! Ehrliche Worte, die einen intimen Einblick ins das Innerste der Schweizerin geben. Ob das Schlagersternchen wohl demnächst einen Mann fürs Leben kennenlernen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...