Beatrice Egli: Jetzt lüftet sie ihr langgehütetes Geheimnis!

Im gleichen Zuge, verrät die Sängerin, dass die Enthüllung der Wachsfigur am Dienstag, den 05.07.2022 stattfinden wird. Sie freue sich bereits sehr auf das Event und darauf die Figur endlich der Öffentlichkeit zeigen zu dürfen: "Es ist so eine schöne, schöne Figur geworden. Ich bin so aufgeregt!" Da können ihre Fans ja gespannt sein, wie nah die Figur an das Original herankommen wird.

Doch nicht nur deswegen hat Beatrice Egli einen Grund zur Freude. Auch in der Liebe scheint es richtig rund zu laufen. Mehr dazu erfährst du im Video: