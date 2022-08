Beatrice Egli: Jetzt plaudert sie ihr süßes Geheimnis aus

Die Sängerin wendet täglich den Spiegel-Trick an. Dabei schaut man in den Spiegel und lächelt sich selber etwa 60 Sekunden an. "Ich habe diesen Trick irgendwann vor Jahren mal in einer Frauen-Zeitschrift gelesen und mir gedacht, dass ich den Trick mit dem Spiegel mal ausprobiere", verrät sie gegenüber "Bild".

Eigentlich braucht sie den Trick auch gar nicht oft. Denn Beatrice ist von Natur aus ein sehr fröhlicher Mensch. Doch wenn sie mal einen schlechten Tag hat, greift sie gerne darauf zurück. "Denn so weiß ich, wie ich mir selbst helfen könnte, wenn ich mal mit dem falschen Fuß aufgestanden bin", so die Blondine.

Man muss sich eben nur selbst zu helfen wissen...

