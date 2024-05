Beatrice Egli: Jetzt will sie als Schauspielerin durchstarten

Da es in ihren Songs oft um das Thema Liebe geht, wurde die Sängerin von "Alles für die Frau" gefragt, wie sie Liebe definiert. "Liebe ist für mich der Ursprung von allem – sei es die Liebe zur Musik, die Liebe zur Natur oder die Liebe für Mitmenschen. Deswegen finde ich es schade, dass das Wort Liebe oftmals auf einen Menschen und eine Beziehung reduziert wird", so die Schlägersängerin. "Ich glaube: Wenn das Leben erfüllt ist mit Liebe zu dem, was man macht und wer man ist, bewirkt das so viel mehr", fügt Beatrice hinzu. Vor allem Selbstliebe spielt dabei für Beatrice Egli eine Rolle: "Selbstliebe ist die Voraussetzung dafür, dass man andere lieben kann. Natürlich ist nicht jeder jeden Tag perfekt. Trotzdem sollten wir nicht so hart zu uns selbst sein, sondern uns eher so liebevoll wie der besten Freundin gegenübertreten."