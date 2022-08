Beatrice Egli: Jetzt wird ihr ihre dunkle Vergangenheit zum Verhängnis

Das Beatrice Egli eine feste Größe in der deutschen Schlagerwelt ist, ist definitiv nichts Neues! Nach ihrem Sieg bei "DSDS", schafft es die Sängerin immer wieder mit neuen Songs an die Chartspitze zu gelangen! Doch das Leben der Power-Frau war nicht immer so glitzernd! Ganz im Gegenteil sogar! So musste sie damals als junges Mädchen auch in dem Metzgereibetrieb ihres Vaters arbeiten! Eigentlich keine große Sache! Doch Musikerkollege Christian Anders nutzt diese Tatsache nun schamlos aus, um scharf gegen Beatrice zu schießen!

