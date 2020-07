Beatrice Egli: Komplett am Ende! Bittere Beichte von der Schlagersängerin

Seit ihrem Sieg bei "DSDS" 2013 ist Beatrice Egli aus der deutschen Schlagerwelt nicht mehr wegzudenken! Die Sängerin hat sich den Erfolg hart erarbeitet." Für mich ist die Arbeit was ganz Essentielles in meinem Leben. Es treibt mich an, ich brauche es", erzählt Beatrice jetzt im Interview mit "Prominent". "Ich bin in einer selbständigen Familie aufgewachsen, das bedeutet einfach 'selbst und ständig arbeiten'. Ich kenne es nicht anders, meine Eltern arbeiten 365 Tage und mindestens zwölf Stunden am Tag."