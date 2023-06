Beatrice Egli: Lebensgefahr! Heftig, was jetzt rauskommt

Doch nicht nur am Berg sucht Beatrice nach dem ultimativen Adrenalinschub. Sie liebt auch Wassersportarten wie Wakeboarden und ist eine begeisterte Skifahrerin und Mountainbikerin. Selbst während ihrer Reise durch Australien begab sie sich in ein aufregendes Abenteuer. Ganz alleine und ohne genaue Planung erkundete sie das Land im Auto und mit einem Zelt. Dabei landete sie an Orten, von denen sie zuvor noch nie gehört hatte, doch das hielt sie nicht davon ab, die unbekannten Pfade zu erkunden. Selbst wenn sie sich bei Aktivitäten wie der Action-Spielshow "Ninja Warrior" mal verletzt, lässt sich Beatrice nicht aufhalten. Sie stürzt sich voller Übermut direkt ins nächste Abenteuer, bereit, neue Höhen und Grenzen zu erreichen. Lässt sich nur hoffen, dass Beatrice sich nicht irgendwann zu viel zumutet...

