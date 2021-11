Beatrice Egli: Liebes-Geständnis! Endlich spricht sie Klartext

Beatrice Egli stellte nun auch klar, dass sie nicht auf der Suche nach Mr. Right ist. Denn die Sängerin genießt total das Singleleben und braucht keinen Mann an ihrer Seite. "Ich bin eine selbstbewusste, glückliche Frau und mache mein persönliches Glück nicht von einem Mann abhängig", sagt die Sängerin in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung. "Und freue mich über alles, was ich erleben darf", sagt sie über ihr Singleleben.