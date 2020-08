Beatrice Egli: Liebes-Hammer! Jetzt ist es raus!

Auf die Frage, welche Blume Beatrice gerne wäre, hat sie eine ganz klare Antwort: Margerite! So erklärt sie bei der Schlager-Show "Schlagerfeuer - Die Strandparty 2020": "Ich wäre gerne die Margerite. Da kannst du zupfen ´Sie liebt mich, sie liebt mich nicht´, ´Er liebt mich, er liebt mich nicht´. Weil jeder mich dann fragen würde, ob der andere ihn liebt, also wäre ich die Liebesblume sozusagen und beantworte, ob der andere dich liebt oder nicht." Wow! Was für eine zuckersüße Liebes-News! Ob uns Beatrice wohl in der nächsten Zeit mit einem Mann an ihrer Seite überraschen wird? Wir können gespant sein...