Beatrice Egli: Liebeshammer! Jetzt macht sie es offiziell!

Via "Instagram" wendet sich das Schlagersternchen nun mit einer ganz besonderen Nachricht an ihre Community. So offenbart sie: "Ich genieße gerade noch ein wenig die Ruhe - tanke Liebe, Kraft, Energie und alles, was sonst so gut tut und lasse einfach mal mein Handy Handy sein. Daher ist es hier noch ein wenig stiller." Wow! Klingt ganz danach, als wenn Beatrice fern ab des Showgeschäfts ein paar ganz besonderen Stunden mit einem ganz besonderen Menschen an ihrer Seite verbringt! Doch damit nicht genug! Auch einer ihrer jüngsten Posts lässt die Liebesgerüchteküche zum Brodeln bringen! Beatrice ist nämlich dabei zu sehen, wie sie einen Wanderpause genießt und verträumt ins Weite blickt! Wer die Beauty wohl bei diesem Ausflug begleitet hat? Wir können gespannt sein, ob die Sängerin ihr Liebesgeheimnis schon bald lüftet...