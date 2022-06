Beatrice Egli: Schlimme Vorwürfe gegen die Sängerin

Die Fans sind enttäuscht und wütend. So wütend, dass sie ihrem Idol Beatrice Egli jetzt den Rücken kehren. Doch was ist passiert?

Der Schweizer Fanclub "Glücksgefühle" macht der Sängerin schwere Vorwürfe. "Ich habe diesen neun Jahre mit Leib und Seele geführt. Aber so wie der Stand jetzt ist, macht das Ganze keinen Spaß mehr", erklärt die Präsidentin Diana Ganz-Nägeli. Das Problem? Beatrice sei einfach nicht erreichbar. So heißt es auf der Facebook-Seite: "Der Fanclub wird zum 1. Juli 2022 geschlossen. Es gibt im Moment sehr viele Probleme in Sachen Beatrice Egli und ihrem Management. Wir bekommen keine Antworten und Informationen zu Fragen und daher haben wir uns entschlossen aus privaten Gründen den Fanclub für immer zu schließen."

Kümmert sich die Musikern also zu wenig um ihre Schweizer Fans? Schon länger wird ihr vorgeworfen, die Fans in ihrer Heimat zu vernachlässigen.