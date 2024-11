Beatrice Egli: Jetzt muss sie diesen herben Rückschlag einstecken!

Mit 1,3 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von lediglich 6,1 % erreichte die jüngste Ausstrahlung der "Beatrice-Egli-Show" am 31. Oktober 2024 die bisher schwächste Quote aller bisherigen Shows. Zum Vergleich: Die zweite Ausgabe der Show wurde noch von über zwei Millionen Menschen verfolgt, und Spitzenwerte von über drei Millionen Zuschauern wurden in den Sendungen erzielt, die im ARD-Hauptprogramm liefen. Der jetzige Rückgang wird branchenintern als deutlicher "Quotenflop" gewertet.