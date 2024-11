Beatrice Egli: Sie sorgt mit Kritik bei DSDS für Hohn und Spott!

Tom McConner präsentierte in seiner Performance den Song "Rote Flaggen" von Berq. Sein gefühlsbetonter Auftritt kam bei der Schweizer Schlagersängerin jedoch nicht gut an. Sie äußerte sich kritisch: "Ich glaube, heute hier und jetzt hast du, Tom, auch ein Risiko gewagt, wie viele. Ich glaube nur, in die falsche Richtung." Besonders die Liedauswahl störte Egli: "Mental Health ist total wichtig, und den Kopf im Finale hängenzulassen und sowas zu singen, finde ich nicht den richtigen Moment." Eglis Aussage löste auf Social Media viele Diskussionen aus.