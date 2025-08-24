Beatrice Egli: Süße Mami-Beichte! Wird ihr großer Traum wahr?
Beatrice Egli wünscht sich eine eigene Familie. Wann geht ihr großer Traum in Erfüllung?
Kind und Karriere? Kein Problem für Beatrice Egli!
Ein kleines Wesen im Arm halten, seinen zarten Atem spüren, den besonderen Duft eines Neugeborenen einatmen – dieser Wunsch schlummert auch bei Beatrice Egli (37) tief im Herzen. Wird ihr großer Traum nun wahr?
Beatrice träumt von einer eigenen Familie
Schon seit Jahren spricht Beatrice offen davon, wie sehr sie sich eine eigene Familie wünscht. "Gerade, weil ich in einer großen Familie aufgewachsen bin, kann ich mir sehr gut vorstellen, einen Knirps in die Welt zu setzen", so die Schlagersängerin. Erfahrung mit Kindern bringt sie auch mit: "Ich bin dreifache Tante und ich glaube, die stolzeste Tante überhaupt", schwärmt sie über ihre Neffen und ihre Nichte. Und sie hat sich sogar schon lebhaft ausgemalt, wie es wäre, eines Tages Mutter zu sein: "…wenn ich nach Hause komme, dann gibt es zwei Kinderarme, die mir immer entgegenrennen."
Und die Karriere? Für Beatrice kein Problem: "Ich muss nicht unbedingt meinen Beruf aufgeben. Man kann alles miteinander verbinden, wenn man es von Herzen möchte", sagt sie. Ihr Maßstab: Mama Ida, die mit vier Kindern und einer eigenen Metzgerei nie den Überblick verlor. "Sie ist mein großes Vorbild", schwärmt Beatrice über ihre Mutter. Fehlt nur noch der passende Papa für eine kleine Rasselbande.
Offiziell gilt unser Schweizer Sonnenschein als Single. Doch wer weiß, ob sie uns nicht bald schon mit einer süßen Nachricht überrascht!
