Schon seit Jahren spricht Beatrice offen davon, wie sehr sie sich eine eigene Familie wünscht. "Gerade, weil ich in einer großen Familie aufgewachsen bin, kann ich mir sehr gut vorstellen, einen Knirps in die Welt zu setzen", so die Schlagersängerin. Erfahrung mit Kindern bringt sie auch mit: "Ich bin dreifache Tante und ich glaube, die stolzeste Tante überhaupt", schwärmt sie über ihre Neffen und ihre Nichte. Und sie hat sich sogar schon lebhaft ausgemalt, wie es wäre, eines Tages Mutter zu sein: "…wenn ich nach Hause komme, dann gibt es zwei Kinderarme, die mir immer entgegenrennen."