Beatrice Egli: Total verändert! Sie trägt jetzt einen Pony

Bei einem Auftritt in Magdeburg warf sich Beatrice ganz besonders in Schale. Im türkisen Glitzerkleid mit XXL- Dekolleté begeisterte sie die Zuschauer. Doch den meisten stach vor allem ihre neue Frisur ins Auge. Die ehemalige "DSDS"-Gewinnerin überraschte mit geglätteten Haaren und fransigem Pony. Wow, was für eine Veränderung!