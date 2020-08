Beatrice Egli: Trauriges Karriere-Aus!

Wie Beatrice nun berichtet, gehört die Arbeit einfach zu ihrem Alltag dazu. So erklärt sie gegenüber "Prominent": "Für mich ist die Arbeit was ganz Essentielles in meinem Leben. Es treibt mich an, ich brauche es. (…) Ich bin in einer selbständigen Familie aufgewachsen, das bedeutet einfach 'selbst und ständig arbeiten'. Ich kenne es nicht anders, meine Eltern arbeiten 365 Tage und mindestens zwölf Stunden am Tag." Wow! Das klingt nach jeder Menge Stress! Nun erscheint am 14. August das Best-of-Album der Sängerin. Ist dies etwa ein Anzeichen für ihr Karriere-Aus?