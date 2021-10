Beatrice Egli: Überglücklich! Sie kann es selbst kaum glauben!

"Die Historie, dass ich die erste Schweizerin, die erste Künstlerin bin, die das überhaupt geschafft hat in Deutschland - das war wirklich Gänsehaut pur. Und ich dachte, das kann nicht sein - ich habe Geschichte geschrieben!", offenbart Beatrice nun gegenüber "Brisant" über ihren Charterfolg zu ihrem neuen Album "Bunt". Ehrliche Worte, die zeigen: Beatrice ist voller Leidenschaft und Antrieb und könnte mir ihrem neusten Werk nicht zufriedener sein. Sie ergänzt: "Für mich war klar, ich möchte bei diesem Album ganz klar meine Stimme nutzen, um auf Dinge aufmerksam zu machen und gleichzeitig Leute stark zu machen in ihrer Einzigartigkeit. Jedem zu sagen 'Du bist wunderschön, wie du bist, weil du bist einmalig.'" Ob uns Beatrice in der nächsten Zeit mit noch mehr Nachrichten dieser Art überraschen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...